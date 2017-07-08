Nevşehir'de 'Bylock' Operasyonu: 17 Gözaltı

Nevşehir'de FETÖ'nün iletişim ağı "ByLock" uygulaması kullandıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'de 'Bylock' Operasyonu: 17 Gözaltı

Nevşehir'de FETÖ'nün iletişim ağı "ByLock" uygulaması kullandıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Dunya.com