Nevşehir'de Bugüne Özel 17 Çift Nikah Kıydırdı

Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu bugün bir rekora imza attı. Evlendirme Memurluğunda gün içerisinde 17 çiftin nikah işlemleri gerçekleştirildi.



Nevşehir Belediyesi Hizmet binasının yanındaki Evlendirme Memurluğuna evlenmek amacıyla daha önceden başvuruda bulunan 17 genç çift, evlilik günlerini daha anlamlı hale getirmek için 7 Temmuz 2017 tarihini belirlediler.



Bu sabah saatlerinden itibaren Nevşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, randevu sistemiyle gençlerin evlilik işlemlerini yerine getirdi. - NEVŞEHİR