Nevşehir'de bozulmalar onarılarak, ulaşım konforu yeniden sağlanıyor - Haberler
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Nevşehir'de bozulmalar onarılarak, ulaşım konforu yeniden sağlanıyor

Bültenler - Güncel
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Nevşehir'de bozulmalar onarılarak, ulaşım konforu yeniden sağlanıyor

Şehir merkezinde konforlu bir ulaşım ağı sağlayabilmek için sıcak asfalt çalışmalarını bu yılda sürdürecek olan Nevşehir Belediyesi, bir yandan da ana cadde ve sokaklarda bozuk yol ve yaya kaldırımlarının onarımını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı bölgelerinde kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve çeşitli alt yapı çalışmaları nedeniyle hasar gören, aşınan ve bozulan yollarda çalışma başlatıldı.

Aynı zamanda mahallelerde yaya kaldırımlarının da bakım ve onarımını yapan ekipler bu çalışmalarını ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sürdürecek.

Bültenler - Güncel

Muhtarlık, kar, Güncel, Haberler

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