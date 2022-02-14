Nevşehir'de bozulmalar onarılarak, ulaşım konforu yeniden sağlanıyor

Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı bölgelerinde kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve çeşitli alt yapı çalışmaları nedeniyle hasar gören, aşınan ve bozulan yollarda çalışma başlatıldı.

Aynı zamanda mahallelerde yaya kaldırımlarının da bakım ve onarımını yapan ekipler bu çalışmalarını ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sürdürecek.

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