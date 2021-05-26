Nevşehir'de botunun içinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de botunun içinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de botunun içinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Avanos ilçesinde botunun içine sakladığı uyuşturucu maddeyle yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde botunun içine sakladığı uyuşturucu maddeyle yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından kente uyuşturucu madde getirileceği yönündeki istihbaratı değerlendirerek, İstanbul'dan ilçeye gelen otobüsü çevre yolunda durdurdu.

Sıcak havaya rağmen ayağındaki kalın botlarla dikkati çeken Afganistan uyruklu G.M.O'nun üst aramasını yapan polis, botların içine gizlenmiş 119 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Nevşehir'de botunun içinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
İSTANBUL VE ANKARA MERKEZLİ TÜRKİYE GENELİNDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Demet Akalın Şevval Şahin Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Lukas Podolski Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'de botunun içinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 13:59:11. #1.11#

title