Nevşehir'de boşanmak isteyen eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
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Nevşehir'de boşanmak isteyen eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Nevşehir'de boşanmak isteyen eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nevşehir'de boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.D, tutuklu bulunduğu Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEBGİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşma salonuna yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kısıtlı sayıda kişi alındı.

Savcı, mütalaasında, sanığın "kasten öldürme, mala zarar verme ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı, sanık avukatının talebi üzerine 16 Temmuz'a erteledi.

Olay

Nevşehir'de otomobil tamirciliği yapan M.D, boşanmak amacıyla annesinin evine yerleşen 12 yıllık eşi F.E.D. ile 21 Ağustos 2020'de konuşmak için buluşmuş, Çat beldesi yakınlarındaki arazide tartıştığı eşini tabancayla öldürmüştü. M.D. aynı gün gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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