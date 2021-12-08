Nevşehir'de bir tutuklu, cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de bir tutuklu, cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

Nevşehir'de bir tutuklu, cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cezaevindeki üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cezaevindeki üst aramasında ayakkabı tabanına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

H.K, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Cezaevi Bölük Komutanlığı ekipleri, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilen H.K'nin üst aramasında spor ayakkabısının tabanına 3 ayrı paket halinde gizlemmiş 15 gram uyuşturucu madde buldu.

H.K, hakkında adli işlem başlatıldı.

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AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri

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