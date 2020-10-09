Nevşehir'de bir otomobilde otomatik tüfek, mermi ve uyuşturucu bulundu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir otomobilde otomatik tüfek, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bir otomobilde otomatik tüfek, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği "Ateş"in de desteğiyle araçta yapılan aramada otomatik tüfek, 40 fişek, 9 bıçak, 5 paket esrar, neşter, sahte 200 liralık banknot ve esrar öğütme aparatı bulundu, B.C. ve F.S. gözaltına alındı.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliler haklarında, "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, parada sahtecilik, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununa muhalefet" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan