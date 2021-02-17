Nevşehir'de bir köydeki Kovid-19 karantinası sona erdi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Abuuşağı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği iki haftadır uygulanan karantinanın sona ermesiyle, köye giriş çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan