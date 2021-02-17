Nevşehir'de bir köydeki Kovid-19 karantinası sona erdi
17.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:21
Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Abuuşağı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Abuuşağı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği iki haftadır uygulanan karantinanın sona ermesiyle, köye giriş çıkış yasağının kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan