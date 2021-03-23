Nevşehir'de bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
23.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:59
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, vaka artışı üzerine Emmiler köyünde 9 Mart'ta karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 77. maddeleri gereğince köydeki karantina kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan