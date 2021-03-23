Nevşehir'de bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Nevşehir'de bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

23.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:59
Nevşehir'de bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, vaka artışı üzerine Emmiler köyünde 9 Mart'ta karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 77. maddeleri gereğince köydeki karantina kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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