Nevşehir'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Nevşehir'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

09.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:44
Nevşehir'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Gülşehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 vakalarında görülen artış üzerine köyde karantina uygulamasına karar verdiği bildirildi.

Köye giriş ve çıkışların durdurulduğu belirtilen açıklamada, "İlçemize bağlı Emmiler köyünde Kovid-19 vakalarının yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması üzerine hastalığın yayılımını önlemek amacıyla köyümüz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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