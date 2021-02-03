Nevşehir'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Nevşehir'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

03.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:14
Nevşehir'de bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Abuşağı köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Köyde Kovid-19'un yeni varyantına ilişkin pozitif vaka görüldüğü ifade edilen açıklamada, köyün, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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