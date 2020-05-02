Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Acıgöl Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kurugöl köyünde, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alınan Kurugöl köyünde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir. Köyde ikamet eden işçi ve memurların karantina süreci boyunca idari izinli sayılmasına, vatandaşların köy dışından gerekli ihtiyaçlarının belirlenerek Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA