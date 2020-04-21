Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
21.04.2020 23:22 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:22
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların salgından korunması amacıyla Taşkınpaşa köyünde karantina uygulanmasına karar verildi.
14 günlük karantina süresince köye giriş ve çıkış ile köydeki haneler arası geçişler yasaklandı.
Kaynak: AA