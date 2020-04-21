Nevşehir'de bir köy karantinaya alındı Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köy karantinaya alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde 6 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köy karantinaya alındı.

Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa köyünde geçtiğimiz günlerde bir kişinin vefat etmesinin ardından köylüler hiçbir önlem almadan cenaze namazı kıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ise bazı köylüler yüksek ateş nedeniyle sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan incelemeler sonrasında köyde ikamet eden 6 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Taşkınpaşa köyü bu akşam karantina altına alındı. Köye giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından ise Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından köy giriş ve çıkış noktalarında geniş güvenlik önlemleri alındı.

Nevşehir'de daha önce ise Derinkuyu ilçesine bağlı Çakıllı köyü karantina altına alınmış ve 14 günlük sürenin ardından köyde karantina süreci geçtiğimiz hafta sona ermişti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA