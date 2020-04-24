Nevşehir'de bir köy daha karantinaya alındı Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Ürgüp ilçesinde Taşkınpaşa köyünden sonra Şahinefendi köyünde de 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle köy karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada "Korana virüs (COVİD-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla 14 gün süreyle karantina altına alınan Şahinefendi köyüne giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince Şahinefendi köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA