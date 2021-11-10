Nevşehir'de bir kişiyi 102 bin avro dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi 102 bin avro dolandıran 2 şüpheli, 44 kameranın kaydettiği 50 saatlik görüntünün incelemesi sonucu yakalandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşayan emekli E.T, İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek, kendisini polis olarak tanıtan ve bir suça karıştığını söyleyen 2 kişiye farklı zamanlarda ikametinde toplam 102 bin avro verdiğini söyledi.

Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi personelinden oluşturulan özel ekip, 44 kameranın kaydettiği 50 saatlik görüntüyü inceleyerek, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Şanlıurfa'da ikamet ettikleri belirlenen A.B. ve M.D, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonuyla kaldıkları adreste yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

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