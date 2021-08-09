Nevşehir'de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

Nevşehir'de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda; ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 7 Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak, gerekli işlemlerinin ardından Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda geri gönderme merkezine teslim edildi.

Ayrıca, yüne ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 1 şahıs yakalanarak, hazırlanan evraklarla birlikte Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan yabancı uyruklu 1 kadının da karantina sürecinin ardından geri gönderme merkezine gönderileceği bildirildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Girdiği kitapçıda 'Dedem bana tecavüz etti' notunu bırakan genç kız ekipleri harekete geçirdi
Girdiği kitapçıda "Dedem bana tecavüz etti" notunu bırakan genç kız ekipleri harekete geçirdi
Ormanlık alanda hayvanlar tarafından parçalanmış bir cansız beden bulundu
Ormanlık alanda hayvanlar tarafından parçalanmış bir cansız beden bulundu
Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı
Eski eşini ve kaynanası başından vurdu! Vahşetin yaşandığı evde çocukların da olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Haluk Levent Burcu Biricik Süreyya Yalçın
Spor Metin Oktay Fatih Terim Burak Elmas Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nevşehir'de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 14:50:36. #1.15#

title