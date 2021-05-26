Nevşehir'de bir firari hükümlü yakalandı
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Nevşehir'de bir firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de bir firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların bulunmasına yönelik çalışmada, Kaş Asliye Ceza Mahkemesince, "göçmen kaçakçılığı" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen K.E'nin kentte bulunduğu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan K.E, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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