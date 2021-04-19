Bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'de 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nevşehir'de 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 2000 Evler Mahallesi'ndeki evin teras kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evin çatısında hasar oluştu.

Bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bir evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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