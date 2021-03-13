Bir apartmanın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir apartmanın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü

13.03.2021 22:41 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:04

Nevşehir'de bir apartmanın istinat duvarı, binanın otoparkındaki üç otomobilin üzerine çöktü.

Nevşehir'de bir apartmanın istinat duvarı, binanın otoparkındaki üç otomobilin üzerine çöktü.

Güzelyurt Mahallesi 212. sokaktaki sitenin istinat duvarı henüz belirlenemeyen sebeple çöktü.

Bina sakinleri, duydukları gürültü sonrası durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, duvarın altında kalan üç otomobilde herhangi birinin olma ihtimaline karşı çalışma yaptı.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın da ikamet ettiği binada yaşanan olayda can kaybı ve yaralının olmaması teselli oldu.

Bina sakinleri ile ekiplerin çalışmasını izleyen Savran, gazetecilere, istinat duvarının hangi sebeple çöktüğüne dair araştırma başlatıldığını belirtti.

Bir apartmanın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü
Bir apartmanın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü
Bir apartmanın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü
Bir apartmanın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akbağ İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ali Şansalan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir apartmanın istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 23:05:33. #1.15#
title