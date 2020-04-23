Nevşehir'de bin adet karton ile dev Türk bayrağı oluşturuldu
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Nevşehir'de bin adet karton ile dev Türk bayrağı oluşturuldu

Nevşehir'de çocuklar tarafından yapılan resimler ile dev Türk bayrağı oluşturulmasının ardından dev Türk bayrağı Nevşehir Belediyesi duvarına asıldı.

23.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:18
Nevşehir'de bin adet karton ile dev Türk bayrağı oluşturuldu

Nevşehir'de çocuklar tarafından yapılan resimler ile dev Türk bayrağı oluşturulmasının ardından dev Türk bayrağı Nevşehir Belediyesi duvarına asıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından 2 gün boyunca 6 bin çocuğa resim kağıtları ve boyalar dağıtıldı. Çocuklar tarafından yapılan bin adet Türk bayrağı ile dev bir bayrak oluşturuldu. Çocuklar tarafından yapılan bayraklardan oluşturulan Türk bayrağı ise akşam saatlerinde Nevşehir Belediyesi duvarına asılarak 21.00'de İstiklal Marşı bu bayrak altında okundu. Nevşehir Belediyesi önünde düzenlenen programa AK Parti milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve belediye çalışanları katılarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Program sonrasında açıklamada bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklar tarafından yapılan bayraklarla dev Türk bayrağı oluşturulduğunu söyledi. Arı, "Bugün ülkemiz için dünya çocukları için çok özel bir gün. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve Cumhuriyetimizin meclisimizin açılışının 100. yıldönümü. Korona virüs hadisesiyle maalesef bugün sokaklarda bayram kutlanamadı. Ancak 21.00'de hepimiz birlikte balkonlarda, belediyelerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarında İstiklal Marşı'nı söyleyerek bugünü kutlamaya çalıştık. İki gündür 6 bin tane karton dağıttık. ve çocuklarımızdan o kartonları toplayarak birleştirerek bin tane kartondan oluşan bir Türk bayrağını oluşturduk. ve şuanda milletvekillerimiz, AK Parti İl Başkanımız ile birlik beraberlik içerisinde en önemli unsuru yeniden yerine getirmiş olduk" dedi.

AK Parti Nevşehir milletvekili Yücel Menekşe'de açıklamasında, "Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı tarafından hazırlanan proje ile bin adet kartondan oluşturulan Türk bayrağı altında bugünü hep birlikte andık. Bundan dolayı da son derece mutluyuz. Yeniden ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz ise açıklamasında, "Bugün çok güzel bir gün. Milli iradenin tecilli ettiği, TBMM'nin kuruluşun 100. yıldönümünü kutluyoruz. Böyle bir dönemde vekil olmak çok şükür bize nasip oldu. Rasim Başkanımıza da çocuklarımızı sevindirdiği için teşekkür ederim. Bu önemli kutladık ve bundan sonrada kutlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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