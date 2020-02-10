Nevşehir'de belediyenin eski araç lastikleri sokak kedilerine yuva oldu

10.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:22

Nevşehir Belediyesi, sokak kedilerine eski araç lastiklerinden rengarenk yuvalar yaparak, kentteki çeşitli parklara yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hem geri dönüşüme katkı sağlamak hem de sokak hayvanlarına sahip çıkmak amacıyla hizmet araçlarından sökülen eski lastikler Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde kedi evlerine dönüştürüldü.



Farklı renklere boyanarak güzel bir görünüme kavuşturulan iki katlı kedi evleri, soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak.



İlk etapta 9 adet yapılan ve Gülbahçe, Kültür Park, Damat İbrahim Paşa Parkı, Zeki Soyak Parkı, Göktürk Parkı ile Paşa Konağı önündeki parka konulan kedi evlerinin içerisinde kedi maması ve su da bulunacak.



Kedi evlerinin konulduğu parklarda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, kediler için yuva haline getirilen lastiklerin parklarda estetik bir görüntü de oluşturduğunu ifade etti.

Sokak hayvanlarının ilgiye, sevgiye ve merhamete muhtaç olduğunun ve onların da bir can taşıdığının bilinmesi gerektiğini vurgulayan arı, ekiplerinin parklarda bulunan sokak hayvanlarının beslenme odaklarına sürekli yem ve su takviyesinde bulunduğunu, vatandaşların da bu çalışmalara destek olabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA