Nevşehir'de belediye işçisinin kanun dinletisi sosyal medyada ilgi gördü
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Nevşehir'de belediye işçisinin kanun dinletisi sosyal medyada ilgi gördü

08.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:35
Nevşehir'de belediye işçisinin kanun dinletisi sosyal medyada ilgi gördü

Nevşehir'de yol onarım çalışması yapan belediye işçilerinden birinin arkadaşlarına kanun çaldığı görüntü, sosyal medyada ilgi gördü.

Nevşehir'de yol onarım çalışması yapan belediye işçilerinden birinin arkadaşlarına kanun çaldığı görüntü, sosyal medyada ilgi gördü.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medya hesabından "İşini ve şehrini severek çalışan bir belediye ve personelleri" notuyla yaptığı paylaşımda, kent merkezindeki bir sokakta işçiler yolu onarırken yere oturan bir başka işçinin kanun çaldığı görülüyor.

Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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