Nevşehir'de belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor - Haberler
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Nevşehir'de belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de belediye ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda temizlik çalışmasına akşam saatlerinde de devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 34 araç ve 360 personelin katılımıyla yapılan çalışmanın gece boyunca süreceği kaydedildi.

Ekiplerin çalışmasını yerinde takip eden Belediye Başkanı Mehmet Savran, kar yağışına bağlı yaşanan zorlukları giderebilmek amacıyla karla mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Kent merkezinde 2,5 milyon metrekare kaldırım, 480 kilometre yol ağının bulunduğunu belirten Savran, belediyenin kendi iş makinelerinin yanı sıra kiralık araçlarla da tüm mahallelerde mücadele ettiğini vurguladı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

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