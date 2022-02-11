Nevşehir'de belediye ekipleri yolları ve kaldırımları kardan temizliyor - Haberler
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Nevşehir'de belediye ekipleri yolları ve kaldırımları kardan temizliyor

AA, Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de belediye ekipleri yolları ve kaldırımları kardan temizliyor

Nevşehir'de belediye ekipleri kar yağışının ardından yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlarda temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de belediye ekipleri kar yağışının ardından yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu alanlarda temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yağışın ardından oluşan kar birikintileri ve buzlanma riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücü ve yayaların olumsuz etkilenmemesi amacıyla cadde ve sokaklar ile kaldırımlar temizlendi.

Bölgede, dün akşam saatlerinde etkisini yitiren yağışın ardından kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetre ölçülmüştü.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Tragger, kar, Güncel, Haberler

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