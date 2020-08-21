Nevşehir'de bekçilerin yakaladığı zanlının üst aramasında eroin ele geçirildi
Nevşehir'de bekçiler tarafından yakalanan yabancı uyruklunun üst aramasında 437 gram eroin ele geçirildi.
21.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:28
Nevşehir'de bekçiler tarafından yakalanan yabancı uyruklunun üst aramasında 437 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu M.S, Nar Caddesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçilerini görünce montunu atarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin üst aramasında 437 gram eroin ele geçirildi.
M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA