Nevşehir'de bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi Nevşehir'de bazı cadde ve sokaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske zorunluluğu getirildi.

Nevşehir'de bazı cadde ve sokaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske zorunluluğu getirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandığı belirtildi.

Salgından kaynaklanan olumsuzlukların kent için bir tehdit unsuru olmasının önlenmesine yönelik bazı ilave kararların alınmasına gerek görüldüğü, kent merkezindeki bazı alanlara maskesiz çıkılmasının yasaklandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl merkezinde hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı Atatürk ve Damat İbrahim Paşa Bulvarı ile Saatçi Hoca, Kayseri, Lale, Mustafa Parmaksız caddelerinde ve bu caddelere bağlanan sokaklar, bu alanlarda bulunan park, bahçe, yürüyüş yolları, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, özel işyerleri gibi kapalı alanlarda mevcut maske kullanımı zorunluluğu ile ilgili getirilmiş bütün kurallar saklı kalmak üzere maske kullanımının zorunlu olmasına, yine bu konuda ilçe hıfzıssıhha kurullarınca değerlendirilerek ilçelerde kararlar alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan idari tedbirlere uymayanlara cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA