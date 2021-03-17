Nevşehir'de baz istasyonunun akülerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de baz istasyonunun akülerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

17.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:18
Nevşehir'de baz istasyonunun akülerini çaldıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde baz istasyonundaki aküleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde baz istasyonundaki aküleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İğdelikışla köyünde bulunan Türk Telekom'a ait baz istasyonundaki akü hırsızlığının ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırma ve teknik takip sonrasında akülerin F.E, E.T, M.U.U. ve I.A. tarafından gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, E.T, M.U.U. ve I.A. tutuklandı, F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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