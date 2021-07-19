Nevşehir'de bayramlaşma programı düzenlendi
Nevşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.
Nevşehir'de, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.
Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesinin düzenlediği program, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.
Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Katılımcılara belediye ekiplerince çeşitli ikramlar sunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan