Nevşehir'de Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri boğuldu
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Nevşehir'de Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri boğuldu

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri boğuldu.

Nevşehir'de Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri boğuldu
26.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:01

Nevşehir'in Avanos ilçesindeki Bayramhacılı Barajı'na giren iki kardeşten biri boğuldu.

Kayseri'den piknik için geldikleri Bayramhacılı Barajı'nda serinlemek için suya giren Mustafa (40) ve kardeşi Adem Avut (32) boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan ağabey Mustafa Avut, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu suda kaybolan Adem Avut'un cansız bedenine ulaşıldı.

Mustafa Avut'un da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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