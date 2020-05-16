Nevşehir'de baraj göllerine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Nevşehir'deki baraj göllerine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Nevşehir'deki baraj göllerine 40 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi için su kaynaklarında balık miktarının çoğaltılmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilerek Nevşehir'e getirilen sazan yavrularından 40 bini Bölükören, Karaburna ve Tuzköy baraj göllerine bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Okan Yılmaz, su ürünleri avcılığı yapanların av yasakları ve avlanma kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: AA