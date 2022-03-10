Nevşehir'de bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Nevşehir'de bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'de bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kızılağıl köyündeki trafodan bakır kablo çalındığı şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler C.G. ve M.S'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Hacıbektaş, Kızılağıl, Jandarma, Nevşehir, Güncel, Haberler

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