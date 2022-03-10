Nevşehir'de bakır kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
AA - Behçet Alkan - Güncel
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
HACIBEKTAŞ, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde trafodan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Kızılağıl köyündeki trafodan bakır kablo çalındığı şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler C.G. ve M.S'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Behçet Alkan - Güncel