Nevşehir'de bahçe duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı
AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, patates deposunun bahçesindeki duvarın çökmesi sonucu 4 işçi hafif yaralandı.
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, patates deposunun bahçesindeki duvarın çökmesi sonucu 4 İşçi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şahinefendi köyünde bir patates deposunda çalışan işçilerin üzerine bahçe duvarı çöktü.
Yaralanan 4 işçi, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
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