Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 işçi yaralı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de bahçe duvarı çöktü: 8 İşçi yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde duvarın çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahinefendi Köyü'nde meydana gelen olayda, bir patates deposunun bahçe duvarı çöktü. Bu sırada duvarın altında mesaiye başlamayı bekleyen 8 işçi çöken duvardan düşen taş parçalarından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı 8 işçide ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan ve olayı anlatan bir işçi, işe başlamak için kamyonun gelmesini beklediklerini, o sırada duvarın üzerlerine çöktüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.