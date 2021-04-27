Nevşehir'de bahar güzelliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de bahar güzelliği

Nevşehir'de bahar güzelliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir'de kentin çeşitli noktalarına dikilen ve baharın gelmesi ile açan çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor.

Nevşehir'de kentin çeşitli noktalarına dikilen ve baharın gelmesi ile açan çiçekler renk cümbüşü oluşturuyor. Nevşehir Belediyesi, bahar aylarının gelmesi ile birlikte şehir merkezindeki kavşak ve refüjlerde peyzaj çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından refüj, kavşak ve yeşil alanlara dikilen binlerce çiçek Nevşehirlilere baharın müjdesini veriyor. Farklı renklerdeki laleler ile menekşeler başta olmak üzere açan çiçekler kenti Nevşehir'i adeta çiçek bahçesine dönüştürdü.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri süs bitkisi ve çiçek dikimleri ile birlikte peyzaj çalışmalarını park, kavşak ve refüjlerde sürdürüyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de bahar güzelliği
Nevşehir'de bahar güzelliği
Nevşehir'de bahar güzelliği
Nevşehir'de bahar güzelliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Vedat Bilgin Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Merve Dizdar Yıldız Tilbe
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir'de bahar güzelliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 20:45:01. #1.14#

title