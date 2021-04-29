Nevşehir'de bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir'de bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası

Nevşehir'de bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası
Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER - Haberler | Güncel

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 47 bin 336 TL ceza uygulandı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye toplam 47 bin 336 TL ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesindeki bir bağ evinde kumar oynandığını tespit etti. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince eve operasyon düzenlendi. Evde yakalanan 10 kişiye kumar oynamak ve koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziksel mesafe ve maske kuralına uymamaktan toplam 47 bin 336 TL ceza uygulandı. Bağ evinde kumar oynattıkları belirlenen B.Ö. ve A.S. hakkında ise adli işlem başlatıldı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Araçtaki şahsa küfürler ve yumruklar savuran motosikletli, sürücü otomobilden çıkınca arkasına bile bakmadan kaçtı
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Öğle vakti camiden çalınan kilimler, ekiplerin çalışması sonucu bulunarak yatsı namazına yetiştirildi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Meral Kaplan
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir'de bağ evinde kumar oynayan 10 kişiye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:11:49. #1.14#

title