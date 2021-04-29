Nevşehir'de bağ evinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 47 bin lira ceza
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Nevşehir'de bağ evinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 47 bin lira ceza

Nevşehir'de bağ evinde kumar oynarken yakalanan 10 kişiye 47 bin lira ceza
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 47 bin 336 lira ceza verildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bağ evinde kumar oynadığı belirlenen 10 kişiye 47 bin 336 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağıl mevkisinde bir bağ evinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan baskında, kumar oynayan 10 kişi yakalandı, kumar oynamakta kullanılan iskambil kağıtları, tavla ve okey oyun takımları ele geçirildi.

Kumar oynayan 10 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 47 bin 336 bin lira ceza verildi. Ayrıca 2 kişi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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