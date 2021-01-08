Nevşehir'de babasını bıçakla yaralayan genç tutuklandı

Nevşehir'de, tartıştığı babasını meyve bıçağıyla yaraladığı iddia edilen genç tutuklandı.

Y.C.S. (25), henüz belirlenemeyen nedenle babası H.S. ile evlerinde tartıştı.

Tartışma sırasında çıkan kavgada Y.C.S'nin, babasını meyve bıçağıyla bacağından yaraladığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, olaydan önce uyuşturucu ve alkol kullandığını itiraf ettiği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.C.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan