Nevşehir'de Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle vatandaşa ikramda bulunuldu Nevşehir Belediyesi tarafından, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara şerbet, tatlı ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayasoyfa'nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılması nedeniyle kent merkezindeki çeşitli alanlarda Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da katılımıyla vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Arı, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının Türkiye ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni etti.

İstanbul fethinin sembolü, Ayasofya Camisinin özgürlüğe kavuştuğunu görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Arı, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizlere miras bıraktığı Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasından hepimiz büyük mutluluk duyduk. Ayasofya Müzesi'ni yeniden Ayasofya Camisi yapan ve bize bu onuru yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA