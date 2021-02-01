Nevşehir'de, ayakları bağlanan 9 köpeğin telef olmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde, ayakları bağlanan 9 köpeğin telef olmuş halde bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, köy girişindeki çöplükte çok sayıda köpeğin telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgede inceleme yapan Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ayakları bağlanan 9 köpeğin telef olduğunu belirledi.

İncelemenin ardından telef olan köpekler İl Özel İdaresi ekiplerince gömüldü.

Jandarma, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından hayvanseverler de olaya tepki gösterdi.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Sevinç Dörtkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonunda köyde yaşayan bir gencin kendilerine ulaşmasının ardından olay yerine gittiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştıklarını belirtti.

Konunun takipçisi olacaklarını kaydeden Dörtkol, "Köpeklerin ayaklarını bağlamışlar ve zehirlemişler. Ağızlarından köpükler gelmiş vaziyette de ölmüşler. Cumhuriyet Savcılığına biz de suç duyurusunda bulunduk. Bu vahşeti gerçekleştirenlerin ceza almasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan