Nevşehir'de "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi
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Nevşehir'de "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

26.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 26.09.2020 17:24
Nevşehir'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca (HİS) gerçekleştirilen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Nevşehir'de bisiklet turu düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca (HİS) gerçekleştirilen "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında Nevşehir'de bisiklet turu düzenlendi.

Uçhisar Kalesi önünden başlayan etkinlikte, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı başta olmak üzere bazı il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi.

Belediye Başkanı Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların sportif faaliyetlerde yer almasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Hafta boyu sürecek etkinliklere tüm vatandaşları davet eden Arı, "Herkes İçin Spor Federasyonu ve Avrupa Spor Haftası'nın temel mantığı 7'den 70'e her yaş grubundaki insanları spora teşvik etmek. Bizim de amacımız şehrimizde kadını erkeği, çocuğu yaşlısıyla herkesin profesyonel olarak yapmasalar da yaşamlarının bir yerinde sporla iç içe olmalarını sağlamak." dedi.

Bisikletlerle yaklaşık 15 kilometre kateden katılımcılar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Futbol Sahası'na kadar pedal çevirdi.

Etkinlikler kapsamında, akşam saatlerinde HİS koordinatörlüğünde, Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde çeşitli gösterilerin yer alacağı "BeActive (Aktif ol) Gecesi" düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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