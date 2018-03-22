Nevşehir'de Askeri Uçak Düştü (2)

TSK'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Ovaören köyü yakınlarındaki bir tarlaya askeri uçağın düştüğü bildirildi. Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TSK resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır" denildi.

Haber: Nevşehir, -