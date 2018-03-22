Son Dakika! Nevşehir'de Askeri Uçak Düştü! 1 Şehidin Cenazesine Ulaşıldı
Son dakika... Nevşehir'in Gülşehir ilçesi yakınlarında askeri uçak düştü. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver "Bir şehidimizin cenazesine ulaşıldı" dedi.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinin Ovaören köyü yakınlarında eğitim için havalanan F-16 uçağı düştü. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri de sevk edildi.
EĞİTİM İÇİN HAVALANAN F-16 UÇAĞI KIRIMA UĞRADI
Düşen uçakla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." ifadesi kullanıldı.
"1 ŞEHİDİMİZİN CENAZESİNE ULAŞTIK"
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada "Bilgi teyide muhtaç olsa da 1 şehidimizin cenazesine ulaşıldığı bilgisi var" dedi.