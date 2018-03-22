Son Dakika! Nevşehir'de Askeri Uçak Düştü! 1 Şehidin Cenazesine Ulaşıldı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinin Ovaören köyü yakınlarında eğitim için havalanan F-16 uçağı düştü. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri de sevk edildi.

EĞİTİM İÇİN HAVALANAN F-16 UÇAĞI KIRIMA UĞRADI

Düşen uçakla ilgili TSK'dan yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." ifadesi kullanıldı.

"1 ŞEHİDİMİZİN CENAZESİNE ULAŞTIK"

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada "Bilgi teyide muhtaç olsa da 1 şehidimizin cenazesine ulaşıldığı bilgisi var" dedi.