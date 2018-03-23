Nevşehir'de Askeri Uçağın Düşmesi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boy'un cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen Şehit Boy'un cenazesini, babası Ramazan, annesi Güllü ve astsubay ağabeyi Levent Boy'un yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin eşi Çağla ve 4 yaşındaki oğlu Meriç Boy ile silah arkadaşları da aynı uçakla Samsun'a geldi.

Şehidin naaşı, cenaze aracı ile helallik alınmak üzere İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde baba evine götürüldü.

Bu sırada Bakan Demircan şehidin babasını, Karaaslan da annesini teselli etmeye çalıştı.

Öte yandan İlkadım Belediyesi tarafından Zeytinlik Mahallesi'nde taziye çadırı kuruldu, şehidin baba evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı.

İki kardeşi bulunan şehit Pilot Üsteğmen Yasin Boy, evli ve bir çocuk babasıydı.

Şehidin naaşı, bugün ikindi namazını müteakip Büyük Cami'de düzenlenecek törenin ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.