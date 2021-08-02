Nevşehir'de "Aşık Sanatı Sempozyumu" düzenlendi
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Nevşehir'de "Aşık Sanatı Sempozyumu" düzenlendi

Nevşehir'de 'Aşık Sanatı Sempozyumu' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Kapadokya Üniversitesi tarafından "Aşık Sanatı Sempozyumu" düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi tarafından "Aşık Sanatı Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yerleşkesinde düzenlenen programda, aşık sanatı üzerine çalışma yapan araştırmacılar bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen sempozyumda, aşıklık geleneği ile ilgili disiplinler arası fikir alışverişinde bulunuldu.

Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sinan Akıllı, üniversite olarak verimli bir etkinlik düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu akademik toplantıdan geriye kalan ve bir kitap projesine dönüşecek olan bilimsel mirasın ölçeğinin, tarihsel dönemleri, coğrafi ve kültürel sınırları ve hatta alışılagelmiş edebi tür sınırlarını ve ön yargılarını aşan bir ölçekte olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Toplantı ayrıca bu ve benzer konular hakkında yapılacak ortak akademik araştırma, yayın ve etkinlikler için de önemli bir zemin teşkil etmiştir." ifadelerini kullandı.

Akıllı, sempozyumun kapanış programında düzenlenen dinletiye katılan kişi sayısına istinaden TEMA Vakfına bin adet fidan bağışı yapıldığını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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