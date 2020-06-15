Nevşehir'de asayiş olayları Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde yakalama kararı ile arananların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi için çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar sonucunda son bir haftada haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 9 kişi yakalandı, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli yükümlülüklerini yerine getirmek şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Ankara adli makamları tarafından "Nitelikli yağma" ve "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA