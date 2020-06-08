Nevşehir'de asayiş olayları Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde suç unsurlarını bertaraf etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde suç unsurlarını bertaraf etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından hakkında 19 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Göreme beldesinde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Avanos ilçesinde ihbar üzerine bir adreste arama yapan jandarma, 39 kök Hint keneviri, hassas terazi ve 3 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA