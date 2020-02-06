Nevşehir'de asayiş
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Nevşehir'de asayiş

Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

06.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:12
Nevşehir'de asayiş

'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.


İl Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı.


Yapılan çalışmada, "konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık" suçlarından aranan yabancı uyruklu M.K.A, "basit yaralama" suçundan aranan F.M. ile "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan V.D. yakalandı.


Emniyetteki işlemlerin adından adliyeye sevk edilen V.D, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K.A ve F.M serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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