Nevşehir'de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı
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Nevşehir'de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:11
Nevşehir'de aranan kişilere eş zamanlı operasyon yapıldı

İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyon sonrasında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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