Nevşehir'de aranan iki şüpheli tutuklandı
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Nevşehir'de aranan iki şüpheli tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

13.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:57
Nevşehir'de aranan iki şüpheli tutuklandı

İl ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada arama kararı ile aranan 2 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Ankara adli makamlarınca "İftira, hırsızlık" ve "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçlarından hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (49) ve Nevşehir adli makamlarınca "Basit yaralama" suçundan hakkında 9 ay hapis cezası bulunan R.Ç. (44) gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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